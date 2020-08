Tình hình Covid-19 tại Việt Nam ngày 19.8: Số ca nhiễm tiến sát mốc 1.000

Sáng 19.8, đoàn kiểm tra của UBND thành phố Biên Hòa do ông Nguyễn Duy Tân, Chánh Văn phòng UBND thành phố, dẫn đầu đã đến làm việc với Trường tư thục Tiểu học - Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến. Tại buổi làm việc, ông Tân yêu cầu trường Nguyễn Khuyến nêu lý do tại sao tổ chức dạy học.

Bà Lê Thị Lan, hiệu trưởng trường Nguyễn Khuyến cho biết: "Cho học sinh đến trường có 2 lý do. Lý do thứ nhất do tính chất đặc thù của trường tư, nhà trường cho học sinh đến trường để chuẩn bị tốt công tác của năm học 2020 - 2021. Lý do thứ hai như các anh chị cũng đã biết rồi, ngay đợt Covid-19 đầu tiên nhà trường khá là bị động trong việc tổ chức dạy cho học sinh, để hoàn thành nhiệm vụ của năm học. Cho nên trong đợt dịch này nhà trường chủ động cho học sinh đến hướng dẫn những phương pháp học tập. Nếu như trong tình hình dịch bệnh khá là phức tạp dẫn đến các em phải học trực tuyến thì nhà trường cũng sẵn sàng tâm thế và chuẩn bị kỹ lưỡng trong vấn đề này", hiệu trưởng Lê Thị Lan giải thích.