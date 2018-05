Tình trạng cán bộ công an vi phạm pháp luật đáng báo động

Chỉ thị nêu rõ, những năm qua, phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, ở một số đơn vị, địa phương chậm đổi mới, chưa thường xuyên, còn hình thức; chưa tạo chuyển biến thực sự rõ nét, toàn diện trên các mặt công tác công an. Tình trạng cán bộ chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật, điều lệnh CAND đáng báo động, nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng, cá biệt có những cán bộ lãnh đạo chỉ huy, sĩ quan cao cấp, tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, ảnh hưởng đến uy tín lực lượng CAND.



Từ đó, người đứng đầu Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt sáu điều Bác Hồ dạy, coi đó là nội dung cốt lõi, có ý nghĩa quyết định đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác công an.