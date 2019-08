Tổ chức cho 8 phụ nữ mang thai hộ, bị khởi tố

Ngày 14.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Ba (28 tuổi, trú tại tổ 72, khu 8, P.Cao Thắng, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) về tội tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại.

Trước đó, ngày 7.8, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra hành chính tại phòng 501 chung cư mini Cao Thắng (thuộc số 58B, khu 6, P.Cao Thắng, TP.Hạ Long), phát hiện Ba và 8 phụ nữ khác có biểu hiện nghi vấn, gồm: Mai Thị Thanh Vân (27 tuổi, trú tại Đắk Nông), Nguyễn Phạm Minh Thanh (26 tuổi, trú tại Tiền Giang, đang mang thai 7 tuần tuổi), Nguyễn Huỳnh Anh Thơ (32 tuổi, trú tại Long An), Nguyễn Thị Sen (30 tuổi, trú tại Gia Lai, đang mang thai 14 tuần tuổi), Nguyễn Thu Hà (35 tuổi, trú tại Nghệ An), Nguyễn Thị Hoa (33 tuổi, trú tại Lâm Đồng, đang mang thai 20 tuần tuổi), Võ Minh Quyên (28 tuổi, trú tại Đồng Tháp) và Hồ Thị Kim Tình (24 tuổi, trú tại TP.Cần Thơ).