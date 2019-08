Tổ phó an ninh Công ty Alibaba kẹp cổ, đấm thẳng mặt khách hàng

Chiều 30.8, tại Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM), ông Trần Quang Khải (27 tuổi, quê Tiền Giang, Tổ phó an ninh C ông ty Alibaba ) thừa nhận hành vi đánh ông Trần Thanh Phong (khách hàng mua đất của Công ty Alibaba) khi ông Phong đến trụ sở công ty này đòi lại tiền vào chiều 22.7.