[CẬP NHẬT] Khởi tố nhân viên địa ốc Alibaba đánh khách hàng hộc máu

Ngày 30.8, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ Trần Quang Khải (27 tuổi - nhân viên an ninh Công ty Alibaba ) để tiếp tục điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích".

Vào lúc 12 giờ trưa nay 30.8, tại trụ sở Công an P.Hiệp Bình Chánh, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức đọc lệnh bắt Trần Quang Khải, sau đó bị can này bị dẫn giải về trụ sở Công an Q.Thủ Đức.

Đòi không được tiền, còn bị đánh hộc máu

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 22.7, ông Trần Thanh Phong (42 tuổi, ngụ Q.8) và bà bà Đỗ Thị Hải Miên (vợ ông Phong; là khách hàng mua đất tại Công ty Alibaba) đến trụ sở công ty này (đường Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) yêu cầu trả lại tiền mua đất

Tại đây, các nhân viên Công ty Alibaba không cho vợ chồng bà Miên gặp lãnh đạo và hẹn hôm sau giải quyết. Ông Phong không chịu ra về và lớn tiếng đòi tiền, thì bị một người mặc áo trắng, quần đen cùng với 3 nhân viên mặc đồng phục phía sau có ghi dòng chữ ( an ninh địa ốc Alibaba ) kéo, đẩy ra ngoài.

Ông Phong không chịu và phản kháng lại, thì bị một người dùng tay đánh vào mặt. Vụ việc làm ông Phong bị thương, được đưa đi Bệnh viện Q.Thủ Đức cấp cứu. Theo bà Miên, ông Phong bị thương ở đầu, mũi và cổ...