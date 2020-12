Tòa tuyên nguyên Phó chánh án Q.4 Nguyễn Hải Nam phạm tội

Cựu Phó chánh án Nguyễn Hải Nam hét “tôi không có tội” sau khi nghe mức án

Sau khi nghe HĐXX, 2 bị cáo đã không giữ được bình tĩnh. Bị cáo Lâm Hoàng Tùng đã ngất xỉu; còn bị cáo Nguyễn Hải Nam khóc thét và gọi bố: “Bố ơi, con bị oan. Bố ơi, con bị oan. Con xin lỗi bố”.

Hai bị cáo trên bị Viện KSND TP.HCM (VKS) truy tố vì đã có hành vi dùng áp lực buộc những người đang ở trong căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, Q.1 di dời ra khỏi chỗ ở của họ. Từ đó, VKS truy tố các bị cáo theo điểm đ khoản 2 điều 158 bộ luật Hình sự năm 2015, thuộc trường hợp gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, khung hình phạt từ 1 - 5 năm tù.

Về hành vi phạm tội của các bị cáo, theo HĐXX, các bị cáo tuy không khai nhận phạm tội như cáo trạng truy tố, nhưng căn cứ vào hồ sơ, chứng cứ và tài liệu có liên quan, lời khai của bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã thể hiện hai bị cáo phạm tội “xâm phạm chỗ ở của người khác”.

HĐXX cũng nhận định các bị cáo có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, nhưng xét thấy các bị cáo phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt nên xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Về thẩm quyền điều tra, HĐXX nhận định Cơ quan CSĐT - CQĐT Công an Q.1 (TP.HCM) và Viện KSND Q.1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can là đúng theo trình tự quy định về thẩm quyền.

HĐXX phân tích, ngày 27.9.2019, CQĐT Công an Q.1 ban hành quyết định khởi tố vụ án “xâm phạm chỗ ở của người khác”; ngày 1.10.2019, CQĐT Công an Q.1 ban hành quyết định khởi tố bị can. Cùng ngày, Viện KSND Q.1 phê chuẩn quyết định khởi tố bị can. Lúc này, các cơ quan tiến hành tố tụng Q.1 khởi tố vụ án là không đúng thẩm quyền do bị can Nguyễn Hải Nam là thẩm phán, Phó chánh án TAND Q.4.

Tuy nhiên, đến ngày 23.10.2019, CQĐT Công an Q.1 và Viện KSND Q.1 đã gửi công văn chuyển hồ sơ vụ án hình sự đến CQĐT Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền. Ngày 29.10.2019, sau khi có đủ tài liệu xác định Nguyễn Hải Nam là thẩm phán, Phó chánh án TAND Q.4 thì vụ án đã chuyển lên cấp thành phố để điều tra theo thẩm quyền. Theo đó, việc điều tra, khởi tố ban đầu của vụ án được tiến hành, thu thập theo đúng trình tự quy định.

Đối với yêu cầu của người bị hại là bà Hoàng Thị Thu Thảo, buộc hai bị cáo bồi thường hơn 500 triệu đồng, do bị hại vắng mặt; quá trình điều tra chưa thu thập đủ chứng cứ nên HĐXX tách ra giải quyết trong một vụ án dân sự khác.