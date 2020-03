Tôi đi... đẻ: Muốn vui vào khoa sản

Gần 22 giờ đêm, khi đã may lại vết rách sau sinh, tôi được trút khỏi bộ quần áo bầu thay vào đó là bộ đồ bà đẻ rộng rãi, sạch sẽ để đưa ra hành lang gặp lại người thân.

Một cái nắm tay thật chắc, bàn tay còn lại đặt lên trán: "Mệt không vợ", chồng tôi hỏi. Kế đó thay cho mẹ đã túc trực ở bệnh viện cả ngày là chị gái tôi. Một tay cầm phích nước nóng, tay kia xách bị đồ đặt vội xuống góc giường chị tôi nhận cháu từ tay nữ hộ sinh rồi mang tới gần để tôi nhìn mặt con được rõ.

Rất nhanh gọn, một hộ lý giúp tôi chuyển từ băng ca xuống chiếc giường hẹp. "Một người nhà ở lại còn mọi người ra ngoài hết", hộ lý hướng dẫn.

Họ bắt đầu dạy cho chúng tôi những kỹ năng chăm con đầu tiên: "Dù mệt, dù khó các chị phải gắng cho con bú. Sữa mẹ là thứ không gì thay thế được và sẽ giúp con có sức đề kháng tốt nhất", nói đoạn chị hộ lý giúp tôi kiểm tra sữa: "nước vàng này chính là sữa non. Sữa non này chỉ có trong khoảng 3 ngày đầu, chị đừng coi thường vì nó rất nhiều chất dinh dưỡng".

Tôi được chuyển qua phòng dịch vụ. Lúc này bệnh viện thông báo, phòng riêng cho gia đình đã hết, chỉ còn phòng 8 giường. Phòng này có đầy đủ nước nóng, giường cho sản phụ và ghế bố cho người thăm nuôi. Thêm một chiếc nôi nhỏ được đặt cạnh giường dành cho em bé.

Vậy là ổn, tôi sẽ ở lại đây cho đến khi cơ thể ổn định thì được về nhà.

Thời gian ở lại phòng này, tôi có điều kiện tiếp xúc và quan sát cách chăm sóc của nhiều người lớn tuổi. Họ có những kinh nghiệm chăm sóc dân gian rất hiệu quả. Ví như có chị bị căng bầu sữa, một cô liền chạy ra chợ mua mấy lá trầu không về hơ trước ngọn lửa rồi áp vào

ngực, sau đó bầu sữa của sản phụ bớt căng, cảm giác đau đớn cũng giảm dần. Cũng có gia đình kỳ công về nhà nắm cơm, ủ nóng để chườm lên bụng sản phụ. Họ giải thích, cách này giúp sản phụ nhanh lấy lại vóc dáng và giảm vòng bụng nhanh chóng. Những cách làm này khá thông dụng còn trường hợp chị C. (24 tuổi, quê An Giang) bị thụt đầu ti thì cả phòng tôi ở không ai biết cách giải quyết. Anh Trung, chồng chị phải chạy tới chạy lui nhờ người chỉ cách. Một chị phòng bên hướng

dẫn: thay máy hút sữa. Rồi chị cố gắng nắm đầu ti của chị C. kéo ra ngoài nhưng không hiệu quả. Chị bảo: "Sức tôi phụ nữ không bền", rồi giao lại nhiệm vụ đó cho anh Trung. Cả buổi anh Trung hì hục vừa kéo vừa nắn cho đầu ti của vợ ló ra. Khi đã nhìn thấy một chút bóng dáng, mọi người trong phòng hối anh không cần ngại, phải nhanh chóng thay con hút cho đầu ti lồi lên để em bé có bầu sữa bú sớm. Nhìn vẻ lúng túng, ngại ngùng của anh Trung cả phòng bụm miệng nhưng không dám cười.

Phải 5 phút sau, cơn đau đã giảm, hết choáng chị mới bò lên để vệ sinh cho mình sạch sẽ. Trong lúc đó, người nhà chị chạy đôn chạy đáo thu gom hết khăn giấy có ở trong phòng để thu dọn bãi chiến trường...

Trong khi hầu hết các thai phụ trong phòng vẫn còn khan sữa thì chị Trần Thị Vân (25 tuổi, quê Long An) lại có nguồn sữa dồi dào. Chị Vân sinh non nhưng con khỏe nên được về sớm. Về nhà, do có biến chứng sau sinh nên phải nhập viện lại. Giống khi chị sinh, vẫn là chồng và mẹ chồng thăm nuôi. Tuy nhiên, vì không biết chị sẽ phải ở lại đến khi nào nên chồng dẫn theo cả đứa con trai 10 tuổi. Vậy là đủ mặt cả nhà đi nuôi chị đẻ . Mỗi bữa gia đình chị vẫn ra ngoài mua cơm. Anh chồng chị Vân nói trêu. Sữa của vợ thì thừa, cơm của nhà thì thiếu. Giá mà cả nhà uống sữa mà no được thì khỏi mua cơm.