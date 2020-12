Tổng bí thư, Chủ tịch nước: '2020 là năm thành công nhất trong 5 năm qua'

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương diễn ra hôm nay, 28.12, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhận định, năm 2020 dù còn một số chỉ tiêu không hoàn thành, nhưng vẫn có thể khẳng định đây là năm thành công nhất trong nhiệm kỳ 5 năm qua.

"Ở lại Việt Nam thời dịch là một may mắn "xa xỉ""

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, năm 2020 là năm có nhiều khó khăn , thách thức lớn, bất ngờ xuất hiện, tác động xấu, nhiều mặt và ảnh hưởng rất nặng nề không chỉ đối với nước ta mà còn đối với toàn thế giới. Nhưng nhờ có quyết tâm cao và sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta vẫn hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với nhiều điểm mới vượt trội và dấu ấn nổi bật. Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao, được coi là điểm sáng về phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân.

Cụ thể, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ ra 5 kết quả nổi bật:

Thứ nhất, đã ứng phó rất nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt, có hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19. Nhờ vậy, đã giảm thiểu tối đa thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai gây ra. Các tổ chức quốc tế, nhiều nước và hãng thông tấn báo chí có uy tín trên thế giới đã ghi nhận, đánh giá cao Việt Nam là đất nước tuy còn nhiều khó khăn về kinh tế nhưng đã trở thành một "hình mẫu" về cách thức kiểm soát dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất với mức chi phí tối thiểu, là một "tấm gương" trong phòng, chống dịch bệnh và thể hiện trách nhiệm, uy tín cao trong hợp tác quốc tế, khu vực về phòng, chống dịch. “Có lẽ chính vì vậy, Đại sứ EU tại Việt Nam đã cho rằng “ở lại Việt Nam thời dịch là một may mắn "xa xỉ"", Tổng bí thư, Chủ tịch nước kể.

Thứ hai, là đã nỗ lực duy trì, phục hồi, phát triển kinh tế đạt kết quả cao nhất có thể. Theo đó, Việt Nam được đánh giá là một trong số 10 nước trên thế giới có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất; 1 trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất trong năm 2020.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước đã dẫn ra một loạt kết quả để minh chứng cho nhận định này. Đó là kinh tế nước ta vẫn tăng trưởng dương, đạt 2,91%, trong năm 2020, góp phần làm cho GDP trong 5 năm vẫn tăng trung bình 5,9%/ năm, thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới; quy mô nền kinh tế tăng 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ, trở thành nền kinh tế có quy mô đứng thứ 4 trong ASEAN.

Chất lượng tăng trưởng được cải thiện; năng suất lao động tăng bình quân 5,8%/năm, cao hơn nhiều so với giai đoạn 2011 - 2015; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục, trên 540 tỉ đô la Mỹ; nợ công giảm từ 63,7% GDP đầu nhiệm kỳ xuống còn 56,8% năm nay, dưới ngưỡng an toàn do Quốc hội quy định…

“Việt Nam đã làm sâu sắc thêm lòng tin giữa các quốc gia"

Thứ ba, theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, các lĩnh vực văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ... tiếp tục phát triển và có nhiều tiến bộ. Qua đó, an sinh, phúc lợi xã hội được bảo đảm; công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, người có hoàn cảnh khó khăn và chăm sóc sức khoẻ nhân dân được đẩy mạnh; kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều đổi mới và được cải thiện rõ rệt.

Thứ tư, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đánh giá hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được duy trì, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

“Nhiều hoạt động đối ngoại, nhất là các hội nghị và cuộc làm việc trực tuyến hoặc trực tiếp, vẫn tiếp tục được triển khai có chất lượng, hiệu quả cao, góp phần hoàn thành tốt vai trò của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN, Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trong năm 2020 đã hoàn thành việc đàm phán, ký kết 2 Hiệp định rất quan trọng là: Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh Châu Âu ( EVFTA ) và Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP)”, Tổng bí thư dẫn chứng, và nhấn mạnh Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò kết nối, tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác và làm sâu sắc thêm lòng tin giữa các quốc gia trong và ngoài khu vực.

Thứ năm, theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường; chủ quyền quốc gia, môi trường hoà bình, ổn định được giữ vững, tạo thuận lợi cho phát triển đất nước.

“Khái quát lại, mặc dù không hoàn thành được một số chỉ tiêu đề ra từ đầu năm, chủ yếu do nguyên nhân khách quan, nhưng năm 2020 vẫn được xem là năm thành công hơn năm 2019 và là năm thành công nhất trong 5 năm vừa qua với những kết quả, thành tích đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng trong việc nêu cao lòng yêu nước, tình đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đánh giá.

Đặc biệt, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại nhận định “chưa bao giờ Việt Nam c ó cơ đồ, vị thế được như hôm nay”, để chia sẻ rằng: “Cũng có người nói liệu nói thế có kiêu ngạo, chủ quan không”. “Nhưng họp T.Ư tôi đã chứng minh rồi và càng ngày càng thấy đúng”.

“Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta có quyền nói vậy, nhưng tôi cũng luôn nhắc rằng chúng ta không chủ quan, tự mãn, kiêu ngạo”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.