Tổng bí thư, Chủ tịch nước: ‘Chưa bao giờ thu hồi tài sản tham nhũng lớn như vụ AVG’

Sáng 30.12, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Chính phủ trực tuyến với các địa phương.

Nhắc lại kỳ vọng, gửi gắm ở hội nghị này một năm trước là “năm 2019 phải hơn 2018”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng Chính phủ, các cấp, các ngành đã cố gắng, nỗ lực, đoàn kết để kết thúc năm 2019 đạt thành tích tốt hơn năm 2018.

Cùng với đó, tiềm lực quốc phòng an ninh tiếp tục tăng cường, an ninh chính trị an toàn xã hội giữ vững. Công tác đối ngoại đạt nhiều thành tựu như Việt Nam trở thành Uỷ viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc với số phiếu gần như tuyệt đối; tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều thành công khiến cả hai bên hài lòng.