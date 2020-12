Tổng bí thư, Chủ tịch nước dự, chỉ đạo hội nghị quân chính toàn quân

Trước đó, tại Hội nghị thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2021, Quân ủy T.Ư thống nhất yêu cầu Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành T.Ư, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, phát huy sức mạnh tổng hợp huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội...