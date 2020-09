Tổng bí thư, Chủ tịch nước: 'Làm được thì thưởng, không làm được thì phạt, vi phạm thì xử lý'

Theo thông tin từ Văn phòng T.Ư Đảng, sáng nay, 19.9, tập thể Bộ Chính trị, dưới sự chủ trì của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Theo TTXVN, phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.Hà Nội cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn nữa vị trí, vai trò, vị thế và trách nhiệm của thủ đô và Đảng bộ thủ đô.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Hà Nội có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, vì Hà Nội là thủ đô của cả nước, thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, bộ mặt của quốc gia, trái tim của cả nước, thành phố vì hòa bình.

Do đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, yêu cầu đặt ra đối với Hà Nội không thể như với các địa phương khác, mà phải cao hơn các địa phương khác. Hà Nội phải đi đầu, mẫu mực, làm gương về tất cả mọi phương diện. “Lâu nay đã quyết tâm rồi, Đại hội này cần có bước chuyển biến mới - đây là yêu cầu khách quan”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nói đến Hà Nội phải nói đến toàn diện các lĩnh vực, phát triển kinh tế là quan trọng, nhưng phải chú trọng văn hóa, Hà Nội phải văn minh, thanh lịch, cụ thể hóa tiêu chí xây dựng người Hà Nội, xây dựng thủ đô, đặc biệt là vấn đề quản lý đô thị, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não T.Ư…