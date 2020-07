TP.Hà Giang có mưa lớn nhất trong 59 năm qua

Ngày 22.7, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho biết thống kê đến cuối giờ chiều cùng ngày , mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hà Giang gây thiệt hại về tài sản khoảng 125 tỉ đồng, làm 5 người chết và 2 người bị thương.

Ngoài ra, ở H.Quản Bạ và H.Vị Xuyên có 2 nhà máy thủy điện bị sạt lở đất, vùi lấp toàn bộ máy móc, thiết bị khiến các nhà máy này ngừng hoạt động và hiện vẫn chưa thể đánh giá được mức độ thiệt hại.

Mưa lũ ở Hà Giang: 5 người chết và 2 người bị thương

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao gây ra mưa rào và giông cho các tỉnh Bắc bộ, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ đã có mưa to đến rất to. Đặc biệt, mưa to cục bộ xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang.