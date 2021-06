TP.HCM: 20/22 quận, huyện có ca bệnh liên quan điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng

Ưu tiên tiêm vác xin cho lực lượng bảo vệ khu cách ly và giãn cách

Cụ thể, đại diện Bộ Công an cho biết sẵn sàng hỗ trợ cho TP.HCM theo yêu cầu. Đồng thời, Bộ Công an đề nghị Công an TP.HCM tiếp tục thực hiện mặt công tác chuyên môn theo sự chỉ đạo của Bộ Công an và UBND TP.HCM.

Bên cạnh đó, đại diện Bộ Công an đề nghị TP.HCM ưu tiên tiêm vắc xin cho lực lượng trực tiếp bảo vệ các khu cách ly và giãn cách, đặc biệt là lực lượng dân phòng, tổ dân phố, lực lượng công an xã bán chuyên trách, dân quân tự vệ, vì lực lượng này phải trực 24/24.

Đại diện Quân khu 7 cũng cho biết đã tính toán, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho sức chứa khi cách ly là hơn 82.000 người; sẵn sàng chi viện ngay, và phun hóa diệt khuẩn khi có yêu cầu; phối hợp thành lập bệnh viện dã chiến tại Bình Dương với sức chứa 500 người.

Nhận định về diễn biến dịch bệnh Covid -19 trong thời gian này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết các sở ngành liên quan đang truy vết quyết liệt nhưng đa số các ca bệnh chưa rõ nguồn lây, đặc biệt là các ca bệnh tại điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng lây lan rất nhanh, phạm vi rộng; 20/22 địa bàn có ca dịch bệnh, đặc biệt lây lan ra các tỉnh Long An, Đắk Lắk… và có mối quan hệ phức tạp giữa F0, F1, F2.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đánh giá việc TP.HCM thực hiện giãn cách là kịp thời, và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tại TP.HCM rất quyết liệt, sớm khoanh vùng được dịch. Đây là ưu điểm của TP.HCM.

"Do các ca bệnh có biến chủng Ấn Độ lây lanh rất nhanh, nên cần truy vết thật nhanh. Việc truy vết nhanh phải duy trì để hạn chế tối đa bỏ sót F0 trong cộng đồng", ông Trương Quốc Cường nêu

Đối với các khu công nghiệp, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, TP.HCM có khoảng 40 khu công nghiệp, nên cũng cần kiểm soát, kiểm tra phòng, chống dịch bệnh những khu công nghiệp để không xảy ra tình trạng dịch bệnh phức tạp. Đặc biệt, các khu vực nhà ăn, vệ sinh, thay đồ tại khu công nghiệp, đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh TP.HCM quan tâm để có giải pháp tốt hơn, rà soát và đưa ra giải pháp, tình huống để sẵn sàng.

