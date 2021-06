TP.HCM: 7 bệnh viện với 3.400 giường sẵn sàng điều trị bệnh nhân Covid-19

Đây là bệnh viện thứ 7 của TP.HCM được chuyển đổi công năng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế khi số bệnh nhân Covid-19 tiếp tục tăng trong thời gian gần đây.

7 bệnh viện điều trị Covid-19

7 bệnh viện của TP.HCM được chuyển đổi công năng chuyên tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 gồm:

Bệnh viện dã chiến Củ Chi có quy mô 300 giường,10 giường cấp cứu, chịu trách nhiệm tiếp nhận điều trị các bệnh nhân Covid-19 nhẹ.

Bệnh viện điều trị Covid-19 Củ Chi với quy mô 500 giường (Bệnh viện huyện Củ Chi chuyển đổi công năng) chịu trách nhiệm tiếp nhận điều trị các bệnh nhân Covid-19 cả nhẹ và nặng, và các bệnh nhân Covid-19 có bệnh lý kèm theo cần chạy thận nhân tạo , cần can thiệp phẫu thuật cấp cứu, cấp cứu sản phụ khoa, nhi khoa… Bệnh viện có khoa Hồi sức với 20 giường.

Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ quy mô 600 giường (trước đây là Bệnh viện H.Cần Giờ, nay là Trung tâm y tế H.Cần Giờ, do sáp nhập bệnh viện và trung tâm y tế), chịu trách nhiệm tiếp nhận điều trị các bệnh nhân Covid-19 nhẹ và các bệnh nhân Covid-19 có bệnh thận mạn cần chạy thận nhân tạo. Bệnh viện có đơn vị Hồi sức với 20 giường.

Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương quy mô 1.000 giường với 100 giường hồi sức (Bệnh viện Trưng Vương chuyển đổi công năng) chuyên tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 có các bệnh lý đi kèm cần được can thiệp các kỹ thuật điều trị chuyên khoa sâu. Nếu cần can thiệp các kỹ thuật chuyên khoa sâu nhưng chưa có tại Bệnh viện Trưng Vương thì các bệnh viện chuyên khoa của TP.HCM sẽ cử ê kíp chuyên khoa đến can thiệp ngay tại Bệnh viện Trưng Vương, riêng nhi khoa sẽ do Bệnh viện Nhi Đồng 1 đảm trách.

Bệnh viện điều trị Covid-19 Phạm Ngọc Thạch quy mô 500 giường với khoa Hồi sức 60 giường (Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch chuyển đổi theo mô hình “tách đôi bệnh viện” với một nửa bệnh viện chuyên tiếp nhận điều trị các trường hợp Covid-19) chịu trách nhiệm tiếp nhận điều trị các bệnh nhân Covid-19 nặng có suy hô hấp.

Đơn vị điều trị Covid-19 trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố và Bệnh viện Nhi đồng 2 quy mô tổng cộng 140 giường thuộc khoa Nhiễm nằm trong khối nhà riêng biệt (80 giường của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, 60 giường của Bệnh viện Nhi đồng 2). 2 bệnh viện này chuyên tiếp nhận điều trị các trường hợp Covid-19 ở trẻ em bao gồm cả các trường hợp có diễn biến nặng, cần can thiệp hồi sức hô hấp, tuần hoàn ngoài cơ thể ( ECMO ),… với 30 giường hồi sức (20 giường ở 2 bệnh viện).

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM với quy mô 400 giường, chuyên tiếp nhận điều trị các bệnh nhân Covid-19 có diễn biến nặng, cần can thiệp hồi sức hô hấp, tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO)… có khoa Hồi sức với 40 giường. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới là bệnh viện tuyến cuối chịu trách nhiệm đào tạo, tư vấn, hội chẩn từ xa về bệnh Covid-19.

Ngoài ra, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng sẵn sàng bố trí 100 giường hồi sức để tiếp nhận điều trị các trường hợp bệnh Covid-19 nặng.

Bệnh nhân Covid-19 phải được điều trị tại bệnh viện chuyên tiếp nhận Covid-19

Theo Sở Y tế, do tính lây nhiễm cao của dịch bệnh Covid-19, do đó bệnh nhân Covid-19 phải được điều trị tại các bệnh viện chỉ chuyên tiếp nhận Covid-19, không bố trí lẫn lộn trong một bệnh viện đa khoa, ngoại trừ mô hình “bệnh viện tách đôi” (đối với những bệnh viện đáp ứng đủ điều kiện chuyển đổi thành hai nửa riêng biệt như 2 bệnh viện độc lập cả về cơ sở hạ tầng và nhân viên y tế).

Ngoài ra, cũng theo Sở Y tế TP.HCM, do tính phức tạp khi bệnh diễn tiến nặng, đòi hỏi các can thiệp điều trị chuyên khoa sâu, cộng với tính chất đa dạng của bệnh nhân Covid-19 có thể mắc các bệnh lý khác trong thời gian cách ly điều trị và cần điều trị cấp cứu hoặc cần can thiệp điều trị chuyên sâu (như chạy thận nhân tạo, cấp cứu các bệnh lý nội khoa, bệnh lý ngoại khoa, sản khoa, nhi khoa,…) nên việc chọn lựa các bệnh viện để chuyển đổi công năng cần có đủ các tuyến chuyên môn kỹ thuật khác nhau nhằm tránh chuyển bệnh nhân Covid-19 đến các bệnh viện không có chức năng cách ly điều trị.

