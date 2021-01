TP.HCM: Bé gái 3 tuổi bị mẹ ruột bạo hành đã tử vong

Tối cùng ngày, gia đình đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm các thủ tục để đưa bé bị mẹ ruột bạo hành và tử vong về nhà.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, ngày 17.11, bé gái T.T.K.C nhập vào Bệnh viện Q.12 trong tình trạng gồng co, rối loạn tri giác, mất phản xạ ánh sáng.

Bé gái được Bệnh viện Q.12 chẩn đoán chấn thương sọ não, cho thở ô xy và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Lúc này bệnh nhi đã hôn mê, đồng tử giãn.

Qua thăm khám ghi nhận bệnh nhi bị mẹ ruột bạo hành có nhiều vết thương tụ máu khắp cơ thể. Các kết quả khám, chẩn đoán hình ảnh ghi nhận bệnh nhi bị chấn thương sọ não, xuất huyết não, dập lách… do tai nạn sinh hoạt (theo lời mẹ bé kể).

Bé gái được điều trị tích cực, chống phù não, kháng sinh và dịch truyền vận mạch.

Theo lời bà ngoại, mẹ bé có dấu hiệu trầm cảm, hay cáu gắt, nóng nảy với con do cuộc sống khó khăn, không có chồng phụ giúp hằng ngày phải dắt díu hai con nhỏ là bé gái 3 tuổi và bé trai 2 tuổi lang thang bán vé số.

Vào ngày xảy ra sự việc, mẹ của bé có gọi điện thoại cho bà và thừa nhận bạo hành bé gái phải nhập viện cấp cứu do tức giận việc bé đi cầu lỡ để phân dính vào dép.

Liên quan vụ việc bạo hành con, Công an Q.12 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam đối với mẹ bé là bà Trần Thị Dung do có hành vi bạo hành con ruột dẫn đến cháu bị chấn thương sọ não và hiện đã tử vong