TP.HCM: Bộ Công an khánh thành Bệnh viện dã chiến Phước Lộc sau 7 ngày xây dựng

Ngày 30.8, Bộ Công an tổ chức khánh thành Bệnh viện dã chiến Phước Lộc (H.Nhà Bè, TP.HCM) sau 7 ngày thi công để điều trị cho cán bộ, chiến sĩ công an đã tham gia trong cuộc chiến chống dịch bệnh bị nhiễm Covid-19

Tại buổi lễ, có sự tham dự của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam , lãnh đạo UBND TP.HCM và lãnh đạo các bộ: Công an, Quốc phòng, Y tế cùng đông đảo y bác sĩ nơi tuyến đầu. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ Công an đã chỉ đạo khẩn trương thiết lập Bệnh viện dã chiến Phước Lộc với quy mô 300 giường nhằm điều trị cho cán bộ, chiến sĩ công an mắc Covid-19. Đại tá Tiền Thanh Liêm, Phó giám đốc Bệnh viện 30.4 được phân công làm Giám đốc Bệnh viện dã chiến Phước Lộc.