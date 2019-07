TP.HCM chỉ đạo mới về Thủ Thiêm

UBND Q.2 có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu có liên quan đến khiếu nại để xem xét, giải quyết khiếu nại lần đầu theo thẩm quyền và quy định pháp luật; sau đó tổng hợp, báo cáo tình hình, hướng xử lý khiếu nại gửi UBND TP.HCM trước ngày 20.7.2019 để chuẩn bị báo cáo, trao đổi với Thanh tra Chính phủ.

Trong hơn 20 năm qua, để đầu tư xây dựng Thủ Thiêm, TP.HCM đã giải tỏa trắng gần như toàn bộ bán đảo Thủ Thiêm. Đã có khoảng 14.600 hộ dân với hơn 60.000 nhân khẩu (ở các phường: Thủ Thiêm, An Lợi Đông, An Khánh, Bình Khánh và Bình An, Q.2) đã di dời để nhường chỗ cho "siêu dự án" này, với khoảng 99% diện tích đất đã được bồi thường, giải tỏa.

Hơn 10 năm qua, nhiều khiếu nại, tố cáo phát sinh liên quan đến vấn đề thu hồi đất, đền bù, giải tỏa. Thanh tra Chính phủ từng có nhiều kết luận, trong đó thông báo kết luận kiểm tra về " ranh quy hoạch Thủ Thiêm " vào tháng 9.2018, khẳng định "khiếu nại của người dân là có cơ sở".

Và thông báo kết luận thanh tra mới nhất của Thanh tra Chính phủ vào ngày 26.6 vừa qua, tiếp tục khẳng định có nhiều sai phạm về quản lý đất đai, triển khai dự án, đầu tư từ vốn ngân sách... ở Thủ Thiêm.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP.HCM thực hiện thu hồi và hoàn trả ngay khoản tiền đã tạm ứng từ ngân sách nhà nước không đúng quy định đã đầu tư cho Thủ Thiêm đến thời điểm 30.9.2018 hơn 26.315 tỉ đồng.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xem xét xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, nếu sai phạm kinh tế không khắc phục trước 31.12.2019.