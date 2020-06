TP.HCM: Chủ nhà kêu cứu vì bỗng dưng bị nhóm người đòi nợ 'khủng bố'

Ông T.G.T. (41 tuổi, ngụ P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM) gửi đơn đến công an nhờ can thiệp khi "bỗng dưng" bị nhóm người đòi nợ khủng bố tinh thần dù ông khẳng định mình không liên quan gì tới món nợ .

Chiều 16.6, Công an P.14 (Q.Gò Vấp) cho biết đã cơ quan này đã nhận đơn của ông T.G.T. trình báo thông tin bị người lạ tạt sơn, mắm tôm vào nhà . Toàn bộ hồ sơ, đơn trình báo của ông T. đã được Công an P.14 chuyển sang Công an Q.Gò Vấp để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.