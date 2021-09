TP.HCM: Chương trình Vòng tay Việt - Sài Gòn trao hàng nghìn suất ăn mỗi ngày

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 16.8 tại TP.HCM đã diễn ra hoạt động ký kết hỗ trợ Trung tâm an sinh TP.HCM. Chương trình “Vòng tay Việt – Sài Gòn” cam kết trao 1 triệu suất ăn mỗi tháng cho các nhóm đối tượng gồm: hộ gia đình khó khăn trong các khu phong tỏa tại TP.HCM, người lao động mất thu nhập, công nhân mất việc do giãn cách xã hội kéo dài; các nhân viên y tế tuyến đầu. Các nhóm đoàn thể và tổ chức bao gồm Thành đoàn TP.HCM (gồm Ban Mặt trận – An ninh quốc phòng – Địa bàn dân cư Thành Đoàn, Hội doanh nhân trẻ TP.HCM, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên – công nhân); Chương trình “Vòng tay Việt” (gồm Sở Công thương TP.HCM, Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, Hội nữ doanh nhân TP.HCM, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ); Chương trình “Saigon Thương nhau” (gồm nhiều câu lạc bộ doanh nhân và Liên minh tái chế bao bì Việt Nam) đã thống nhất ký kết tiếp tục chương trình “Vòng tay Việt - Sài Gòn” đợt mới vào tháng 8 và 9.2021.