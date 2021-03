TP.HCM: Cơ sở thẩm mỹ 'chui' Kang Beauty ở Q.10 ngăn cán bộ kiểm tra

Ngày 17.3, Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp Thanh tra Sở Y tế TP.HCM kiểm tra, phát hiện cơ sở chăm sóc da Kang Beauty (số 96 đường Hồ Bá Kiện, P.15, Q.10) giải phẫu thẩm mỹ "chui"

Ảnh: Công an TP.HCM

Theo Công an TP.HCM, vào thời điểm kiểm tra, cơ sở Kang Beauty chỉ xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không xuất trình được chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động liên quan đến cung cấp các dịch vụ khám, chữa bệnh.

Ảnh: Công an TP.HCM

Cũng theo Công an TP.HCM , cơ sở này còn chuẩn bị “đối phó” với cơ quan chức năng như làm thang máy dùng thẻ từ, thang bộ khóa cửa sắt, ngăn không cho cán bộ kiểm tra lên kiểm tra các tầng trên lầu.

Được biết, đây là đợt kiểm tra chuyên đề do Công an TP.HCM phối hợp với Sở Y tế TP.HCM thực hiện nhằm làm tốt chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực y tế, kịp thời ngăn chặn các cơ sở thẩm mỹ "chui", hoạt động trá hình, lén lút và xử lý nghiêm các vi phạm cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân trên địa bàn TP.HCM.