TP.HCM: Cơ sở thẩm mỹ vi phạm pháp luật phải bị xử lý hình sự

Phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm vừa ký công văn gởi Sở Y tế, Sở Công thương, Sở TT - TT, Sở LĐ - TB - XH, Công an TP, UBND các quận huyện chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn TP.

Theo UBND TP, hiện nay, theo phản ánh của các cơ quan báo đài, nhiều cơ sở thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ sử dụng thuốc, hay các hóa chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể con người như phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác hay xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm…

Có cơ sở trá hình phòng khám, bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ, da liễu hoặc cơ sở đào tạo nghề để thực hiện đào tạo lén lút và thực hiện các dịch vụ có liên quan đến thẩm mỹ, tiềm ẩn gây ra nhiều tai biến nghiêm trọng cho con người.