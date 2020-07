TP.HCM: Côn đồ 'đại náo', BV Nhân dân Gia Định báo động khẩn cấp Code Grey

Quy trình báo động an ninh trật tự khẩn cấp Code Grey Khi gặp sự cố về an ninh trật tự, Bệnh viện Nhân dân Gia Định khởi động quy trình báo động an ninh trật tự khẩn cấp “Code Grey”. Hệ thống "Code Grey" của Bệnh viện Nhân dân Gia Định được triển khai với hình thức gọi tự động "auto call" nhằm huy động đồng thời lực lượng công an địa phương và toàn bộ bảo vệ bệnh viện, các lực lượng liên quan ở bệnh viện đến trấn áp những côn đồ đại náo, manh động trong tình huống tối khẩn cấp (mức độ 2 - 3) nhanh nhất, vì tình huống có thể đe dọa tính mạng bệnh nhân, nhân viên y tế và tài sản bệnh viện.