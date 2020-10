TP.HCM: Công an Bình Thạnh điều tra, truy bắt nhóm cho vay nặng lãi ra sao ?

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Quang (36 tuổi), và Vũ Ngọc Giang (26 tuổi, cùng ngụ Nam Định) về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Quyết định khởi tố được VKS Q.Bình Thạnh phê chuẩn.

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng công an Q.Bình Thạnh, nhận định “Để khởi tố thành công vụ án “ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ” là rất khó. Vậy việc điều tra, truy bắt và khởi tố hành vi cho vay nặng lãi khó đến mức nào?

Một cán bộ chỉ huy thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Bình Thạnh đánh giá “các nghi phạm trong băng nhóm cho vay nặng lãi mà Công an Q.Bình Thạnh vừa bắt quả tang (vào tối 9.9 - PV) hoạt động hết sức ranh ma, gây khó cho lực lượng chức năng”.

Trước đó, vào đầu tháng 9, Công an Q.Bình Thạnh nhận được thông tin; đồng thời nhận được đơn trình báo của bà T.T (45 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM) về một băng cho vay theo kiểu tín dụng đen với mức lãi suất “cắt cổ” từ 20% - 45%/tháng.

Theo trình báo của nạn nhân, mặc dù bà đã trả tiền nhiều đợt, trong đó có đợt trả đủ số nợ cả gốc lẫn lãi, nhưng băng nhóm đòi nợ vẫn không buông tha, liên tục "khủng bố" bà T. Nhà bà T. và nhà người thân bị kẻ lạ mặt tạt sơn, chất bẩn . Bà T. còn bị băng nhóm này gọi điện, nhắn tin đe dọa, "khủng bố" tinh thần để tạo áp lực đòi nợ.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự, Ban chỉ huy Công an Q.Bình Thạnh đã phân công một lãnh đạo Công an Q.Bình Thạnh trực tiếp chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Bình Thạnh tiến hành điều tra.

Công an Q.Bình Thạnh đã phối hợp với nguồn tin là phóng viên của một tờ báo (trước đó đã cung cấp thông tin ban đầu - PV) để tiếp tục đi sâu điều tra, củng cố chứng cứ. Phải mất nhiều công sức, các trinh sát mới tập hợp đủ tài liệu để chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của băng nhóm này.

Qua đấu tranh khai thác, Công an Q.Bình Thạnh xác định Quang và Giang là 2 nghi can có vai trò chính, liên kết với nhau để cho bà T. vay nhiều gói nợ, với mức lãi suất từ 20% - 45%/tháng.

Lúc 20 giờ ngày 9.9, nhận được tin báo về việc các nghi phạm đến địa chỉ nạn nhân tạm trú trên đường Võ Oanh (P.25, Q.Bình Thạnh) để đòi nợ, Công an Q.Bình Thạnh đã bố trí lực lượng mật phục. Tại hiện trường, công an đã thu giữ toàn bộ số tiền tang vật. Các nghi can được đưa về trụ sở cơ quan Công an Q.Bình Thạnh để phục vụ công tác điều tra. Cùng thời điểm, lần lượt các địa chỉ cư ngụ của băng nhóm này, nhiều mũi trinh sát tiến hành khám xét, phát hiện nhiều tài liệu thể hiện hoạt động cho vay nặng lãi. Tại cơ quan công an, mặc dù liên tục quanh co, chối tội, nhưng khi đối diện với chứng cứ mà lực lượng trinh sát đưa ra, các nghi can đã phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo thông tin từ Công an Q.Bình Thạnh, để khởi tố thành công vụ án, lực lượng chức năng đã làm rõ được quá trình vay nợ, trong đó có số tiền gốc và tiền lãi, dựa trên cơ sở đó để tính ra được số tiền mà các nghi phạm cho vay, thu lợi bất chính, sau khi đã trừ đi mức lãi suất hợp pháp mà Ngân hàng Nhà nước quy định là 1,66%/tháng).