TP.HCM: Triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi

Ngày 4.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Thạnh đơn vị đã khởi tố vụ án “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” và khởi tố bị can đối với Lê Văn Quang (36 tuổi), Vũ Ngọc Giang (tên thường gọi là Khánh; 26 tuổi, cùng ngụ Nam Định) về tội danh trên.

Lúc 20 giờ ngày 9.9, nhận được tin báo về việc các đối tượng đến nhà nạn nhân tạm trú tại đường Võ Oanh, P.25, Q.Bình Thạnh để thu nợ (tính cả số tiền gốc vay nợ lẫn tiền lãi thu lợi bất chính), Công an Q.Bình Thạnh đã bố trí lực lượng mật phục để bắt băng nhóm đòi nợ.

6 đối tượng bị bắt gồm: Lê Văn Quang (36 tuổi, ngụ Nam Định), Vũ Ngọc Giang (tên thường gọi là Khánh; 26 tuổi, ngụ Nam Định), Nguyễn Hữu Hiệp (33 tuổi, ngụ Hà Nội), Phạm Văn Thế (39 tuổi, ngụ Nam Định), Nguyễn Văn Minh (28 tuổi, ngụ An Giang) và Nguyễn Thanh Tùng (23 tuổi, ngụ Hà Nội).

Tại hiện trường, Công an thu giữ toàn bộ số tiền tang vật. Các đối tượng được đưa về trụ sở cơ quan Công an Q.Bình Thạnh để phục vụ công tác điều tra. Cùng thời điểm, lần lượt các địa chỉ cư ngụ của băng nhóm này cũng bị nhiều mũi trinh sát khác tiến hành khám xét và tìm thấy nhiều tài liệu thể hiện hoạt động cho vay nặng lãi.

Vũ Ngọc Giang bị Công an Q.Bình Thạnh bắt giữ khi đang dí nợ một nạn nhân

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng liên tục quanh co, chối tội. Nhưng khi đối diện với chứng cứ mà lực lượng trinh sát đưa ra thì các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, thông qua một cơ quan báo chí, Công an Q.Bình Thạnh tiếp nhận đơn trình báo của chị T.T (45 tuổi) về việc chị đang bị một nhóm cho vay nặng lãi truy bức, đe dọa tính mạng. Ban chỉ huy Công an Q.Bình Thạnh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận vào cuộc xác minh, điều tra, triệt phá.