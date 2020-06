Hậu quả kinh hoàng từ 'tín dụng đen' qua app

Cho vay 15 tỉ đồng, lấy lãi 40 tỉ đồng Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 4.6, trả lời câu hỏi của PV Báo Thanh Niên về hoạt động tín dụng đen cho vay qua app , ông Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP, cho biết hình thức tín dụng đen qua app có thủ tục khá đơn giản, nhưng yêu cầu người vay phải khai đầy đủ thông tin và đồng ý cho app truy cập vào danh bạ điện thoại. Số tiền cho vay không nhiều, lần đầu thường dưới 2 triệu đồng nhưng lãi suất cao, từ 1,5 - 5%/ngày. Do vậy, nếu người vay không trả đúng hạn thì số tiền cộng dồn lại sẽ lớn. Để đòi nợ, các đối tượng sẽ gọi điện vào các số điện thoại trong danh bạ người vay, kể cả người thân và những người không liên quan… Thời gian qua, Công an TP điều tra, xác minh và xử lý 5 vụ tín dụng đen qua app, trong đó đã chuyển qua viện kiểm sát truy tố 1 vụ và tiếp tục xác minh 4 vụ khác. Đối với vụ việc đang truy tố, đối tượng cho vay là người Trung Quốc , công an đã bắt 12 người, nghi can còn lại đang bị truy nã. Qua thống kê, các đối tượng cho khoảng 60.000 người vay với tổng số tiền khoảng 15 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 40 tỉ đồng. Về nguyên nhân dẫn đến tín dụng đen qua app, ông Lâm cho biết các đối tượng cho vay luôn tìm mọi cách, tìm sơ hở của pháp luật tạo ra phương thức, thủ đoạn mới để phạm tội. Bên cạnh đó, số ít người dân có nhu cầu vay chính đáng nhưng không có khả năng trả nợ, nhiều người khác thì có ý định vay mà không trả hoặc không có nhu cầu chính đáng. Do đó, Công an TP đề nghị người dân cần cảnh giác với hình thức cho vay qua app, đồng thời ngân hàng cần cải tiến thủ tục cho vay đơn giản, gọn nhẹ để người dân tiếp cận.