TP.HCM đề xuất tăng thêm tuyến đường thu phí đỗ ô tô

Sở GTVT phối hợp với Sở Nội vụ và đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức phù hợp, nhằm thực hiện hiệu quả công tác thu phí sử dụng đỗ xe ở lòng đường tại TP.HCM. Sở GTVT phối hợp với với Sở Tư pháp, Công an TP.HCM , Sở Tài chính , Cục Thuế TP.HCM và đơn vị liên quan xây dựng quy trình xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động thu phí.

Đồng thời dự thảo văn bản đề xuất thí điểm hình thức xử lý vi phạm qua hình ảnh (xử phạt nguội) thông qua hệ thống camera, hoặc thiết bị ghi hình phù hợp với mức xử phạt cao nhất.

Đáng chú ý ông Hoan giao Sở GTVT cùng với UBND quận huyện, các ban quản lý khu đô thị đặc thù tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng và đề xuất mở rộng danh mục các tuyến đường thực hiện thí điểm thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để ô tô.

Trước đó, từ tháng 8.2018, TP.HCM triển khai thu phí qua ứng dụng “ My Parking ” trên điện thoại di động ở 23 tuyến đường thuộc các quận: 1, 5 và 10. Ban đầu việc thu phí được giao cho các quận, nhưng do không hiệu quả, thu không đủ chi, nên công việc này được giao cho Công ty TNXP. Mới đây, Công ty TNXP cũng có báo cáo là việc thu phí đỗ ô tô do công ty này thực hiện cũng không hiệu quả. Đơn cử, từ ngày 1.5 đến 11.6, công ty thu phí đạt khoảng 184 triệu đồng, nhưng chi phí nhân công tổ chức đi thu lại hơn 840 triệu đồng. Từ đó, công ty này đề nghị Sở GTVT có các chế độ chính sách bổ sung chi phí cho nhân viên thực hiện thu phí.