TP.HCM: Điều dưỡng Bệnh viện Trưng Vương dương tính Covid-19

Trước đó, Bệnh viện Trưng Vương được tạm chuyển công năng thành Bệnh viện điều trị Covid-19 với 1.000 giường bệnh và 100 giường hồi sức. Theo đó, bệnh viện này chuyên tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 có các bệnh lý đi kèm cần được can thiệp các kỹ thuật điều trị chuyên khoa sâu. Nếu cần can thiệp các kỹ thuật chuyên khoa sâu nhưng chưa có tại Bệnh viện Trưng Vương thì các bệnh viện chuyên khoa của TP sẽ cử ê kíp chuyên khoa đến can thiệp ngay tại Bệnh viện Trưng Vương, riêng nhi khoa sẽ do Bệnh viện Nhi Đồng 1 đảm trách.