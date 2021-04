TP.HCM đổi tên đề án chuyển một số huyện thành quận

Cụ thể, ông Hoan giao Sở Nội vụ điều chỉnh, thay đổi tên Đề án chuyển một số huyện thành quận hoặc thành phố giai đoạn 2021-2030 thành Đề án về đầu tư - xây dựng các huyện thành quận hoặc thành phố giai đoạn 2021 – 2030.

Sở Nội vụ làm chủ nhiệm đề án, phối hợp các sở, ngành chuyên môn tổ chức nghiên cứu, xây dựng các đề án nhánh, bao gồm: Kinh tế đô thị do Sở KH-ĐT chủ trì, Văn hóa đô thị do Sở VH-TT chủ trì, Hạ tầng đô thị do Sở QH-KT chủ trì, Con người đô thị do Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM chủ trì và Quản lý nhà nước do Sở Nội vụ chủ trì. TP.HCM yêu cầu 5 đề án nhánh nêu trên hoàn thành trong quý 3/2021.