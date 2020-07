TP.HCM: Đột kích bar B-Club, phát hiện hàng chục người dương tính với ma túy

Dưới sàn quán bar, gầm bàn, ghế sofa, công an phát hiện nhiều viên nén, túi nilon chứa ma túy đá … 150 người được đưa về trụ sở để kiểm tra ma túy, 42 người cho kết quả dương tính với ma túy

Ảnh do công an cung cấp

Trước đó đầu tháng 6, quán bar này từng bị Công an Q.Bình Tân kiểm tra với vi phạm nhiều lỗi tương tự nhưng chưa khắc phục nay tiếp tục tái phạm.

Thời gian qua, Công an Q.Bình Tân cũng liên tiếp kiểm tra nhiều tụ điểm quán bar, karaoke, khách sạn trên địa bàn để phát hiện, xử lý các vi phạm. Hoạt động này được Công an Q.Bình Tân triển khai liên tục trong cao điểm Công an TP.HCM trấn áp tội phạm.