TP.HCM: Giải cứu 3 con tin bị nghi can 'ngáo đá' khống chế ở Thủ Đức

Ngày 21.11, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ nghi can tên Thái (chưa rõ lai lịch). Trước đó, nghi can này dùng hung khí khống chế 3 con tin tại một cửa hàng sữa trên đường Tô Ngọc Vân (Q.Thủ Đức). Lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu các con tin.

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 21.11, một thanh niên có biểu hiện bất thường, nghi “ngáo đá” , bất ngờ cầm hung khí đến một cửa hàng sữa trên đường Tô Ngọc Vân (P.Tam Phú) khống chế 2 người phụ nữ và 1 cháu bé.

Hình ảnh hiện trường vụ khống chế con tin do người dân địa phương ghi lại Ảnh: CTV

Sau khi nhận được tin báo, Công an P.Tam Phú phối hợp cùng Công an Q.Thủ Đức đã xuống hiện trường thuyết phục nghi can bỏ vũ khí, thả con tin, tuy nhiên người này bất hợp tác.