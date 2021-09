TP.HCM giám sát các khu phong tỏa qua hệ thống camera an ninh như thế nào

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, việc sử dụng camera an ninh tại các khu dân cư, tổ dân phố nhằm kiểm soát tình hình an ninh trật tự đã được triển khai từ lâu. Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, hệ thống camera an ninh trên một số địa bàn TP.HCM còn được sử dụng để giám sát việc tuân thủ các quy định về giãn cách, phòng dịch tại các khu phong tỏa...

Giám sát người dân khu phong tỏa qua camera

Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND Q.12 cho biết, vừa rồi có một số phường của quận triển khai giám sát bằng camera đối với các khu phong tỏa, điển hình là P.Tân Hưng Thuận giám sát “ai ở đâu ở yên đó” thông qua hệ thống camera giám sát.

Bước đầu, việc giám sát đã phát huy hiệu quả, quận đang thí điểm ở một số phường trước khi nhân rộng ra toàn địa bàn. Ông Đức cho biết camera trên địa bàn chủ yếu là camera an ninh, camera giao thông trên các tuyến đường , các chốt thực hiện nhiệm vụ cũng có gắn camera.

Q.12 là một trong những quận đầu tiên ở TP.HCM thí điểm Trung tâm điều hành camera giám sát an ninh trật tự đặt tại trụ sở công an quận, với chức năng chính là giám sát, điều tiết giao thông, theo dõi an ninh, xử lý các tình huống phát sinh trên các tuyến đường. Từ đó, thông tin hình ảnh của camera cũng phục vụ cho công tác điều tra, truy xét các vụ án phạm pháp hình sự, truy xuất các đối tượng vi phạm.

Ngoài trung tâm chỉ huy đặt tại quận, ở cấp phường cũng có hệ thống quản lý, giám sát hình ảnh từ camera. Hệ thống camera lắp đặt trên các tuyến đường, ở các khu phố sẽ được kết nối về trung tâm chỉ huy, cán bộ quan sát qua màn hình, thấy người vi phạm thì báo về cho Tổ Covid-19 cộng đồng, công an khu vực kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt. Bên cạnh phục vụ cho điều tiết giao thông, an ninh trật tự thì hệ thống camera có thể theo dõi, phát hiện các điểm xảy ra tụ tập đông người để xử lý kịp thời.

Những ngày TP.HCM tăng cường biện pháp chống dịch, nhiều tuyến đường trên địa bàn P.Tam Bình cũng bị phong tỏa nhằm kiểm soát lượng người di chuyển , Công an P.Tam Bình cũng túc trực cả hệ thống camera để theo dõi tình hình chung.

Được biết, P.Tam Bình hiện nay đang bố trí hơn 80 camera chất lượng cao tại nhiều chốt kiểm soát, ngõ hẻm và các tuyến đường huyết mạch. Ngoài ra, địa phương còn lắp đặt thêm 7 camera chuyên ghi nhận biển số, phát hiện các xe bị mất trộm lưu thông qua địa bàn.

Camera phát hiện, công an đến phạt tận nơi

Theo một cán bộ Công an P.Tam Bình (TP.Thủ Đức), thời gian gần đây do tình hình dịch Covid-19 bùng phát nên ít xảy ra vấn đề mất an ninh trật tự, thay vào đó công an phường chủ động kiểm soát lượng người lưu thông qua camera an ninh.

Đối với khu vực có người ra đường không lý do hoặc tụ tập bán hàng rong trong thời điểm dịch, khi phát hiện trên hệ thống camera, lực lượng sẽ xuống tận nơi lập biên bản. “Đã có nhiều trường hợp bị xử phạt vì ra đường không cần thiết thông qua giám sát camera an ninh. Ngoài ra, camera cũng giúp thu hồi được nhiều xe bị mất trộm”, một cán bộ Công an P.Tam Bình nói.

Cũng theo ghi nhận của PV Thanh Niên, các hệ thống camera tại P.Tam Bình có chất lượng tốt, hệ thống zoom với chất lượng hình ảnh rõ nét. Ngoài ra, hệ thống camera luôn được bảo trì từ 1 - 2 tháng/lần và nhằm đảm bảo việc giám sát chung.

Cũng theo vị cán bộ nói trên, việc triển khai hệ thống camera giám sát như hiện nay đã phát huy được nhiều tác dụng cả về kiểm soát người dân ra đường và cả tình hình an ninh trật tự. Tuy nhiên, địa phương chưa sử dụng flycam để giám sát bởi đây là hệ thống máy bay không người lái và cần được cấp phép, quy định cụ thể.

Tương tự, ông Trần Phương Nam, Chủ tịch UBND P.12 (Q.5) cũng cho biết địa bàn phường tận dụng camera được lắp đặt trước đó để kiểm soát không chỉ tình hình về an ninh trật tự, mua bán hàng rong, tụ tập đông người.... mà còn tận dụng camera để kiểm soát các khu vực phong tỏa.

"Cách làm này rất hay vì sẽ kiểm soát được tình hình người dân thực hiện quy định về giãn cách trên địa bàn phường, nếu có vi phạm sẽ xử lý. Hiện địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân trong khu phong tỏa, ủng hộ và thực hiện nghiêm yêu cầu về giãn cách và các quy định khác về phòng, chống dịch", ông Nam nhấn mạnh.

TP.HCM có nên sử dụng flycam giám sát giãn cách?

Công an TP.HCM cũng cho rằng việc thực hiện sử dụng camera giám sát tại tuyến đường, khu vực trên địa bàn quận huyện nhằm để phòng chống Covid-19 là một hình thức rất hay và cần nhân rộng trên địa bàn TP.