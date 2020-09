TP.HCM: Hai khe co giãn cầu Phú Mỹ hư hỏng, được che đậy bằng tấm thép

UBND TP.HCM vừa yêu cầu Công ty CP đầu tư xây dựng Phú Mỹ thực hiện các biện pháp khắc phục, sửa chữa hư hỏng khe co giãn tại trụ Pier 7 và trụ treo của công trình cầu Phú Mỹ theo hợp đồng BOT đã ký kết, đảm bảo tuân thủ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và báo cáo lại Sở Giao thông Vận tải để giám sát theo quy định.

Trong thời gian chờ khắc phục sửa chữa khe co giãn bị hư hỏng, Công ty Phú Mỹ chủ động phối hợp với Sở GTVT thực hiện đầy đủ biện pháp đảm bảo an toàn giao thông; mọi sự cố xảy ra công ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Theo kết quả kiểm tra của Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (thuộc Sở GTVT) vào ngày 30.7, khe co giãn tại trụ Pier 7 có một thanh co giãn bị hư hỏng, gãy thanh số 4 (tổng cộng có 5 thanh) hướng Q.7 sang Q.2. Công ty Phú Mỹ đã sử dụng tấm thép che đậy lại nhằm duy trì hoạt động khai thác cho các dòng phương tiện lưu thông qua cầu. Đối với khe co giãn tại trụ neo, cơ quan chức năng xác định thanh số 7 (tổng cộng có 9 thanh) cũng bị gãy, Công ty Phú Mỹ cũng dùng thấm thép che đậy.

Nhiều phương tiện tải trọng lớn lưu thông qua cầu Phú Mỹ Ảnh: Sỹ Đông

Thay thế khe co giãn bị hư hỏng là cần thiết

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ cho biết thời điểm kiểm tra có rất nhiều phương tiện lưu thông trên cầu, đặc biệt là xe tải nặng, sơ mi rơ mo óc gây ra nhiều tiếng ồn và xung kích, rung động mạnh.

Về xác định nguyên nhân hư hỏng các khe co giãn cầu và đề xuất biện pháp xử lý, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ cho hay công trình cầu Phú Mỹ có quy mô lớn, có tính chất kỹ thuật phức tạp. Vì vậy để đánh giá nguyên nhân hư hỏng và đề xuất biện pháp xử lý phải cần có sự tham gia của chuyên gia hoặc tư vấn có năng lực.

Đơn vị này cũng nhận định việc thay thế khe co giãn bị hư hỏng là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho phương tiện cũng như kết cấu công trình. Sự cố hư hỏng khe co giãn là một hạng mục quan trọng liên quan đến điều kiện làm việc và an toàn chịu lực của công trình. Do đó, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ kiến nghị Công ty Phú Mỹ phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế công trình và các chuyên gia nghiên cứ, đánh giá các giải pháp sửa chữa, khắc phục.