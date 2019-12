TP.HCM: Hỗn chiến ở quán Tôm Càng Sông, một người bị đâm tử vong

Ngày 26.12, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) đang lập hồ sơ điều tra vụ hỗn chiến làm Nguyên Hữu Luân (26 tuổi, ngụ đường Võ Duy Ninh, P.22, Q.Bình Thạnh) tử vong

Qua trích xuất camera , Công an P.Tân Sơn Nhì nghi vấn Mai Trí Tâm (37 tuổi, quê Đồng Nai; ngụ đường Trần Văn Giàu, ấp 1, xã Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh) là người đã chém Luân . Hiện Công an P.Tân Sơn Nhì đã lập hồ sơ chuyển Đội điều tra tổng hợp Công an Q.Tân Phú điều tra vụ hỗn chiến trong lúc đòi nợ.