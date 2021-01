TP.HCM: Kẻ móc túi chuyên nghiệp tại bệnh viện sa lưới

Ngày 12.1, Công an Q.1 (TP.HCM) đang tạm giữ Lê Văn Hải (52 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra hành vi “trộm cắp tài sản” . Đây là đối tượng móc túi rất chuyên nghiệp tại bệnh viện được lực lượng trinh sát trước đó đã lập hồ sơ theo dõi và tiến hành bắt quả tang.

Theo thông tin ban đầu, trưa 7.1, qua công tác nắm địa bàn, Công an P.Bến Nghé (Q.1, TP.HCM) đã phối hợp cùng lực lượng bảo vệ Bệnh viện Nhi Đồng 2 mật phục bắt quả tang Hải khi anh ta đang móc túi người thân một bệnh nhi tại bệnh viện.

Theo đó, Hải đã bám theo chị Lê Thị H. (31 tuổi, quê Bình Dương) đến trước khu vực khai báo y tế . Tại đây lợi dụng sơ hở, Hải đã áp sát móc túi trộm chiếc ĐTDĐ của nạn nhân , định tẩu thoát, nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, Hải thừa nhận hành vi phạm tội và khai đã có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”. Theo cơ quan công an, thời gian gần tết các đối tượng trộm cắp, móc túi hoạt động táo tợn, do đó lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát những khu vực như khu vui chơi, bệnh viện…

Trước đó, khuya 17.12.2020, Công an P.Bến Nghé cũng bắt quả tang Lê Ngọc Sang (41 tuổi, quê Bến Tre) khi đang ẩn núp tại công viên Bạch Đằng. Tại đây, lợi dụng cặp nam nữ đang trò chuyện, Sang tiếp cận và trộm túi xách của các nạn nhân rồi tẩu thoát . Kẻ trộm ngay sau đó đã bị tổ trinh sát bắt giữ.

Qua kiểm tra, trong túi xách có hơn 7 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ liên quan. Sang bị đưa về trụ sở công an chờ làm rõ. Sang trước đó đã có 1 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và là đối tượng nghiện hút bị lực lượng chức năng đưa vào "tầm ngắm".