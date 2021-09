TP.HCM: Khởi tố, bắt tạm giam 2 người giả danh sĩ quan Quân đội Việt Nam

Ngày 12.9, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thành Phúc (52 tuổi, ngụ Q.7) và Trần Vũ Hàn Minh Nhật (35 tuổi) về tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác theo điều 339 bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo đó, các quyết định này đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Tại cơ quan công an, Phúc xưng là trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam . Tuy nhiên qua truy xét của công an, Phúc thừa nhận mình là giám đốc một doanh nghiệp tại Q.7 và giả danh tướng quân đội với mục đích cá nhân. Công an còn thu giữ 2 bộ quân phục, quân hàm tướng cùng huân, huy chương các loại tại nhà của Phúc.