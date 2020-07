TP.HCM: Khởi tố hai tên cướp giật điện thoại, xịt hơi cay tấn công nạn nhân

Ngày 15.7, Công an TP.HCM cho biết Công an Q.2 đã bắt giữ, khởi tố bị can đối với Phạm Trang Quốc Tuấn (22 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) và Đỗ Thanh Trực (19 tuổi, quê Bình Định), hai tên cướp giật điện thoại, hung hăng dùng bình xịt hơi cay tấn công nạn nhân và người dân trên đường Trần Não (P.An Phú, Q.2).