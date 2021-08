TP.HCM kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng

Ngày 17.8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm việc với Thành ủy, UBND TP.HCM về công tác chăm sóc, điều trị người mắc Covid-19, bao gồm triển khai gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0 và cấp cứu, điều trị theo mô hình tháp 3 tầng.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị TP.HCM cần đặc biệt lưu tâm thực hiện 5 điểm trong công tác phòng chống dịch giai đoạn này: Phải thực hiện giãn cách thật nghiêm, là quan trọng, quyết định; Chú trọng thực hiện an sinh xã hội tại chỗ. Khi người dân được cung cấp các gói an sinh xã hội, họ sẽ không ra ngoài, hạn chế lây nhiễm; XN sớm là biện pháp then chốt nhằm phát hiện nguồn lây, bóc tách F0 khỏi cộng đồng, xác định rõ người nhiễm để có biện pháp hỗ trợ sớm, tránh để lây lan nhanh, diện rộng; Giảm tử vong là ưu tiên hàng đầu; Tiêm vắc xin, là chiến lược lâu dài.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng chỉ đạo nếu bệnh viện công nào từ chối bệnh nhân, đề nghị TP kỷ luật. Nếu cơ sở y tế trực thuộc Bộ thì Cục Quản lý khám chữa bệnh kỷ luật. Nếu là cơ sở y tế tư nhân sẽ rút giấy phép ngay.

Duy Tính