TP.HCM: Kiểm tra nhà hàng không phép, phát hiện nhiều người dương tính ma túy

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) kiểm tra nhà hàng New Sky trên đường Bình Long. Lúc này, nhà hàng này mở nhạc rất lớn, nhiều người đang hát karaoke. Lực lượng chức năng đưa 42 người có biểu hiện nghi vấn về trụ sở công an làm việc. Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện 26 người (9 nữ, 17 nam) dương tính với ma túy