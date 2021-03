TP.HCM loay hoay tìm cách trị tiếng ồn

Hai vợ chồng, là giám đốc và quản lý hệ thống xăng Vân Trúc, bị Công an Đồng Nai bắt tạm giam do có liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ cầm đầu.