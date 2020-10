TP.HCM: Một khách hàng vụt gậy sắt vào đầu nhân viên cửa hàng FPT

Ngày 27.10, Công an P.15, Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết đã lập hồ sơ để làm rõ vụ anh T.H.H (23 tuổi), nhân viên cửa hàng FPT trên đường Phan Huy Ích (P.15, Q.Tân Bình), bị một khách hàng vụt gậy sắt vào đầu gây thương tích. Công an cũng đã trích xuất camera an ninh tại đây để làm rõ vụ việc.