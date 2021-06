TP.HCM: Một phụ nữ bị xịt hơi cay trước cửa nhà

Ngày 15.6, mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip người phụ nữ bị một người lạ cầm bình xịt hơi cay , xịt thẳng vào người khiến nạn nhân bỏ chạy trong hoảng sợ.

Bị xịt hơi cay vào người ngay trước cửa nhà

Theo hình ảnh camera, lúc này đường khá vắng, người phụ nữ ngồi trên ghế, bấm điện trước cửa nhà. Tiếp đó, có 4 người (3 nam, 1 nữ) đi trên hai xe máy chạy ngang qua. Cô gái ngồi trên xe ngoái đầu lại nhìn.

Vài giây sau, nhóm người đi xe máy vòng lại chỗ người phụ nữ đang ngồi. Người nam chạy xe máy chở theo cô gái lấy ra một bình xịt hơi cay, nhảy xuống khỏi xe, xịt thẳng vào người phụ nữ khiến nạn nhân bỏ chạy trong hoảng sợ.

Người phụ hốt hoảng khi thấy người nam chở cô gái lấy ra bình xịt hơi ẢNH CẮT TỪ CLIP

Qua tìm hiểu, người phụ nữ bị nhóm người lạ tấn công bằng bình xịt hơi cay là chị T.T.M.K (quê Sóc Trăng), chủ một quán ăn trên đường Thoại Ngọc Hầu (P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM).

Người phụ nữ hoảng loạn vì đang ngồi trước cửa nhà bị xịt hơi cay Anh H., chồng chị K., cho biết vụ việc xảy ra vào hơn 3 giờ ngày 9.6. Khi đó, anh H. ra ngoài đi lấy hàng để chuẩn bị cho việc buôn bán vào buổi chiều, còn chị K. ngồi bấm điện thoại trước nhà. Lúc này, có nhóm người chạy xe máy vào trong hẻm, sau đó vòng ra, một người trong nhóm cầm bình xịt hơi cay, nhảy khỏi xe, xịt hơi cay vào người chị K .. Nạn nhân hoảng sợ cầm điện thoại chạy vào nhà. Nhóm người sau đó nhanh chóng rời đi.

Người nam xịt hơi cay về phía người phụ nữ ẢNH CẮT TỪ CLIP

Nạn nhân bị bỏng rộp da ở vai Theo anh H., bị xịt hơi cay, vợ anh bị bỏng rộp da ở phần vai. Con trai anh ngủ trên gác cũng bị ảnh hưởng do hít phải hơi cay. Hiện sức khỏe của vợ và con anh H. đã ổn định. Gia đình anh H. sau đó đã trình báo công an.

Nơi xảy ra vụ người phụ nữ bị xịt hơi cay ẢNH: TRẦN KHA

Cùng ngày (15.6), đại diện Công an P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú cho biết ngay khi nhận tin trình báo về vụ xịt hơi cay, lực lượng chức năng đã đến ghi nhận vụ việc, lấy lời khai những người liên quan. Công an cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra công an Q.Tân Phú để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Vụ người phụ nữ bị người lạ xịt hơi cay trước cửa nhà trên đường Thoại Ngọc Hầu (Q.Tân Phú) đang được công an điều tra làm rõ.