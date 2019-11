TP.HCM: Một quyết định có thể tạo ra hoặc làm mất đi vài ngàn tỉ

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai và nhiều chuyên gia liên quan lĩnh vực đất đai.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM cho hay một trong những yếu tố cơ bản nhất của vốn hóa đất đai là tạo nguồn thu đất đô thị, thông qua quá trình đưa đất công vào thị trường theo cơ chế nhà nước giao đất có thu tiền. Nhà nước cho thuê đất và nhà nước thu thuế, phí liên quan đến đất đai đang sử dụng trong khu vực tư nhân.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, tại các nước công nghiệp phát triển, nguồn thu từ đất chiếm 50 - 90% tổng thu ngân sách địa phương, tạo nên nguồn lực rất lớn cho nâng cấp hạ tầng và dịch vụ công cộng tại đô thị.

Tại TP.HCM, năm 2019, dự toán thu từ đất là 14.900 tỉ đồng nhưng ước tính thu chỉ 11.000 tỉ đồng, chỉ đạt gần 74% so với dự toán. So với năm 2016, dự toán thu 16.500 tỉ đồng và thực thu 17.000 tỉ đồng, đạt 103%. So với tổng thu ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020, tổng thu từ đất ở TP.HCM chỉ chiếm 3 - 5% tổng thu, con số quá khiêm tốn so với tiềm năng thu từ đất ở TP.HCM.