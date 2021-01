TP.HCM: Một trẻ hơn 3 tuổi tử vong phù não bất thường

Ngày 18.1, bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng Khoa cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận nam bệnh nhi P.T.T (3 tuổi rưỡi, ngụ Q.Tân Phú) trong tình trạng hôn mê sâu, phù não, xuất huyết não… Bệnh nhi tử vong sau đó.

Trước đó, thấy bé thở đứt quãng, gia đình đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Q.Bình Tân trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Sau 30 phút hồi sức, bệnh nhi có tim đập trở lại và Bệnh viện Q.Bình Tân chuyển bệnh nhi qua Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng đã đặt nội khí quản, bóp bóng giúp thở.

Khi đến Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh nhi đã hôn mê sâu, đồng tử giãn, phạn xạ ánh sáng yếu, trụy tim mạch. Bệnh nhi được truyền thuốc vận mạch, hồi sức tích cực.

Kết quả khám lâm sàng, bác sĩ ghi nhận bệnh nhi có vết bầm xuất huyết dưới da ở tay, chân, cơ thể. Ba của bệnh nhi khai nửa tháng trước đã thấy vết bầm nên đưa con đi khám tại cơ sở y tế tư nhân nhưng chẩn đoán không rõ, điều trị không rõ.

Ngoài ra, gia đình cũng khai do mẹ bỏ bé đi từ lúc bé 3 tháng tuổi nên bé ở với ba. Gần đây, ông nội bé bệnh nên ba bé phải đi chăm ở bệnh viện và có gởi bé lại cho dì chăm sóc.

Kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cho thấy não bệnh nhi phù rất nhiều, kèm xuất huyết, tăng áp lực nội sọ, tụt não. Ngoài ra, bệnh nhi còn xuất huyết phổi, rối loạn đông máu vừa nên được truyền các yếu tố trị rối loạn đông máu. Bệnh viện Nhi đồng 1 hội chẩn toàn bệnh viện, thống nhất đây là trường hợp ngưng tim, ngưng thở trên bệnh nhi phù não, xuất huyết não, phù não lan tỏa. Dù được điều trị tích cực nhưng rạng sáng 17.1, bệnh nhi ngưng thở hoàn toàn.

Theo bác sĩ Phương, trên bệnh nhi này, bác sĩ nghĩ đến 2 vấn đề xảy ra, thứ nhất là xuất huyết não do bệnh lý và thứ 2 có thể do chấn thương. Tuy nhiên, theo bác sĩ Phương, trong 30 năm hành nghề ông chưa thấy bệnh nhi nào bị phù não mức độ nhiều, xuất huyết não như bệnh nhi trên, kể cả bệnh nhi bị đột tử do thiếu ô xy não, ngưng tim, ngưng thở. Nguyên nhân vì sao thì các bác sĩ không kết luận được và chờ công an điều tra.

Một thông tin khác mà PV Thanh Niên nhận được là khi các bác sĩ đang cấp cứu , tim bệnh nhi còn đập nhưng người nhà lại xin về, tuy nhiên, các bác sĩ không chấp nhận.