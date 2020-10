TP.HCM: Nam công nhân tử vong trong hố ga ở chung cư

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 45 ngày 2.10, người dân phát hiện một thi thể nam tại hố ga chứa nước thải của một chung cư trên đường Nguyễn Văn Luông (P.11, Q.6, TP.HCM). Sau khi biết vụ việc, rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến theo dõi, bàn tán.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn - Công an TP.HCM đã phối hợp cùng Công an Q.6 và các đơn vị liên quan nhanh chóng cử nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phong tỏa, triển khai công tác cứu hộ. Do hố ga chứa khí độc nên lực lượng cứu hộ phải tiến hành xả khí đồng thời triển khai 2 bình lặn, 2 dây lặn và một số dụng cụ nhằm tiếp cận nạn nhân.