TP.HCM: Người dân nhận túi quà an sinh, F0 được trạm y tế lưu động hỗ trợ

Về công tác an sinh, ông Nguyễn Ngọc Đức, Chủ tịch UBND P.4, Q.3 cũng cho biết từ tháng 7.2021, phường đã trao gần 5.000 phần quà cho hộ dân khó khăn và hộ dân trong khu phong tỏa. Bắt đầu từ 23.8, phường chuẩn bị mỗi ngày 100 thùng quà an sinh, gồm rau củ, 5 kg gạo, mì gói, dầu ăn... để phát cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường. Đối với các hộ F0 phải cách ly tại nhà, sẽ được phát thùng quà an sinh kèm theo túi thuốc an sinh