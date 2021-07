TP.HCM nỗ lực mở rộng vùng xanh trên bản đồ Covid-19

Chiều 15.7, tại cuộc họp sơ kết 7 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 /2020 của Thủ tướng, Giám đốc Sở TT-TT TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết từ ngày 9 - 15.7, TP.HCM ghi nhận thêm 9.736 ca nhiễm, trong đó có 1.794 ca phát hiện trong cộng đồng và bệnh viện, 7.942 ca trong khu cách ly, phong tỏa (tính đến thời điểm diễn ra cuộc họp). Tín hiệu tích cực là số ca nhiễm trong cộng đồng và bệnh viện có xu hướng giảm.

Tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly, khu phong tỏa

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhìn nhận các khu cách ly, khu phong tỏa vẫn còn tình trạng người đang thực hiện cách ly giao lưu, tiếp xúc nhau, không đảm bảo nghiêm quy định về giãn cách ; một số F0 chậm được chuyển đến bệnh viện điều trị. Từ phân tích dữ liệu các ca nhiễm phát sinh mới cho thấy phần lớn đều trong khu cách ly và khu phong tỏa. “Chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận với nhau rằng không loại trừ đã xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo tại các khu cách ly và khu phong tỏa”, ông Phong nói.

Theo thống kê có khoảng 38% số ca trong khu cách ly, khu phong tỏa là lây nhiễm chéo, số còn lại là do ủ bệnh. Do đó, trong 7 ngày tới, cần đặt mục tiêu giảm dần số ca F0 tăng mới từ các khu cách ly và khu phong tỏa. Ở những khu cách ly tập trung, siết chặt các giải pháp đồng bộ trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy định giãn cách; tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo. Ông Phong yêu cầu không hình thành các khu cách ly cấp huyện tại các địa điểm không đảm bảo các yêu cầu về điều kiện thiết yếu như: nhà vệ sinh, phòng tắm, nơi ăn nghỉ, vệ sinh rác thải...

Đối với các khu phong tỏa, các tổ Covid-19 cộng đồng tăng cường tuyên truyền, vận động kết hợp kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu người dân phải ở nhà, hộ gia đình cách ly với hộ gia đình; không để tình trạng người dân trong khu phong tỏa vi phạm quy định về giãn cách; nghiên cứu lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khu phong tỏa để kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người tại các khu cách ly, khu phong tỏa.

Về những công việc trong 7 ngày còn lại, ông Phong đề nghị cần đẩy nhanh công tác xét nghiệm với mục tiêu tách F0 ra khỏi cộng đồng nhanh nhất, đưa đi điều trị và mở rộng vùng xanh trên bản đồ Covid-19. Với số lượng ca nhiễm tăng nhanh trong thời gian qua, ông Phong nhấn mạnh vai trò của công tác điều trị là cực kỳ quan trọng, mục tiêu hàng đầu là tập trung điều trị các ca F0 nặng, hạn chế tối đa tử vong. Ngành y tế cần rút ngắn thời gian chờ đợi để di chuyển các ca F0 đang được điều trị tại bệnh viện tuyến quận, huyện có dấu hiệu chuyển nặng đến các bệnh viện tuyến trên.

Ngăn chặn được các nguồn lây nhiễm chính

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Thành ủy TP.HCM, nói 7 ngày qua, cả hệ thống chính trị đã ra quân thực hiện Chỉ thị 16 với nỗ lực và quyết tâm cao nhất; đặc biệt là sự tham gia, ủng hộ, đồng tình của người dân và sự hỗ trợ của người dân cả nước.

Cung cấp thông tin rõ ràng cho người dân Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu các cấp chính quyền cần chú ý đến chăm sóc đời sống tinh thần người dân, kịp thời giải quyết nhu cầu bức thiết. UBND TP.HCM cũng cần rút kinh nghiệm trong việc ban hành văn bản hướng dẫn, chú ý tính thống nhất trên phạm vi toàn TP để tránh tạo ra những bức xúc đối với người dân. Công tác truyền thông cần chủ động để cung cấp thông tin đến người dân rõ ràng; đồng thời có đường dây nóng để tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân để kịp thời xử lý. “Có thể nói 7 ngày vừa qua, TP.HCM đã sử dụng thời gian vàng để khởi động nhanh và vượt chướng ngại vật”, ông Nên nhận định và đề nghị thời gian còn lại cần tiếp tục nỗ lực để về đích theo kế hoạch đã đề ra. Dưới những tác động của Dưới những tác động của biến chủng Delta , công tác cách ly và điều trị những ngày gần đây là chưa có tiền lệ, vượt xa sự chuẩn bị, nên TP và các quận, huyện vừa làm vừa khắc phục; có những người làm ngày làm đêm; có người đuối sức. Đến nay, việc bố trí nơi ăn nghỉ, thăm khám, chăm sóc F1 và F0 dần ổn định. TP chủ động tăng cường năng lực trang thiết bị cho bệnh viện điều trị, bệnh viện hồi sức quy mô 1.000 giường, lên phương án chuyển bệnh nhân nặng về đây. “Về cơ bản, TP đã ngăn chặn được các nguồn lây nhiễm chính đã phát hiện trước đó, giảm phát tán các ổ dịch lớn”, ông Nên đánh giá.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 những ngày qua, ông Nên đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tính toán đến phương án các tỉnh lân cận đồng loạt thực hiện Chỉ thị 16 thì TP phải đối mặt với tình huống còn khó hơn nữa. Hiện số ca F0 và F1 tại TP tăng nhanh theo cường độ xét nghiệm, nhiều F0 vẫn ngoài cộng đồng nên cần tăng cường tầm soát, truy vết, phát hiện sớm để ngăn chặn nguồn lây ra cộng đồng; đồng thời công tác truy vết phải song hành với việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 16.