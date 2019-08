TP.HCM: Phát hiện 6 tài xế xe container 'dính' ma túy tại cảng Cát Lái

Ngày 16.8, Công an Q.2 (TP.HCM) cho biết, trong 5 ngày chốt chặn tại cảng Cát Lái đã kiểm tra 125 tài xế container và phát hiện 6 người dương tính với chất ma túy.

Công an kiểm tra tại các bãi xe container

Theo Công an Q.2, đợt ra quân lần này nằm trong kế hoạch kiểm tra, xử lý xe ô tô vận tải container đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại khu vực Tân Cảng Cát Lái. Tổ công tác kiểm tra tất cả tài xế, phụ xe container ra vào cảng Cát Lái và các bãi xe nằm cạnh khu vực cảng.