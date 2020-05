TP.HCM phê duyệt quy hoạch báo chí còn 19 cơ quan

Ngày 22.5, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ký quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP đến năm 2025 . Từ 28 cơ quan báo chí hiện hữu, TP.HCM sắp xếp lại còn 19 cơ quan báo chí gồm: 7 báo in, 10 tạp chí, 1 đài phát thanh và 1 đài truyền hình. Đối với các cơ quan báo chí vừa có báo in vừa có báo điện tử , tạp chí in và tạp chí điện tử thì sắp xếp theo lộ trình của báo in, tạp chí in.