TP.HCM: Phóng hỏa đốt công ty vì … ghen tuông

Ngày 6.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.12 (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Mộng (36 tuổi, quê Cà Mau) về hành vi “hủy hoại tài sản”.

Theo điều tra của công an, Mộng và ông N.T.D. quen biết nhau tại Hàn Quốc từ năm 2014, cả hai sau đó về Việt Nam sống với nhau như vợ chồng. Đến tháng 8.2020, Mộng chuyển ra ở riêng tại một nhà trọ ở P.Thới An, Q.12.

Mới đây, giữa Mộng và ông D. xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông. Mộng lên "kế hoạch" phóng hỏa đốt Công ty TNHH M.C.Đ. trên đường Lê Thị Riêng (P.Thới An, Q.12), do em ruột ông D. làm người đại diện pháp luật.

Khoảng 1 giờ ngày 16.8, Mộng đi mua xăng , chạy xe máy đến công ty trên, trèo cổng vào phía bên trong. Khoảng 30 phút sau thì Mộng đi ra.

Không lâu sau Mộng tiếp tục điều khiển xe mô tô đến, chở theo can nhựa vào phía trong công ty. Ngọn lửa sau đó bùng lên tại công ty và Mộng lên xe rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Q.12 có mặt khống chế, dập tắt đám cháy. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng gây thiệt hại tài sản ước tính ban đầu khoảng 5 tỉ đồng.