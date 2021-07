TP.HCM: Phương án thay thế sau khi dừng 310 chốt kiểm soát của quận, huyện?

Ngày 13.7, nguồn tin của PV Thanh Niên từ Công an Q.10 (TP.HCM) cho biết, theo chỉ đạo của lãnh đạo, trong sáng nay (13.7), các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn Q.10 chuyển sang hình thức kiểm soát lưu động. Vị này cho biết, vẫn với lực lượng trực chốt nay Q.10 triển khai thành các đội đi tuần 24/24 để đảm bảo người dân thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Việc đi tuần lưu động theo từng đội sẽ góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời đảm bảo 5K trong phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM dừng toàn bộ 310 chốt kiểm soát Covid-19 nội thành ở tất cả các quận, huyện Gỡ các chốt kiểm soát quận, huyện, giữ 12 chốt kiểm soát do PC08 quản lý

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 13.7, thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết, hiện nay PC08 quản lý 12 chốt kiểm soát dịch Covid -19 tại khu vực cửa ngõ TP.

"Hiện nay, theo thông tin chúng tôi nắm được, là gỡ các chốt kiểm soát dịch Covid-19 khu vực nội thành, tuy nhiên 12 chốt kiểm soát dịch Covid-19 khu vực cửa ngõ TP.HCM vẫn hoạt động bình thường. Tình hình tại 12 chốt này vẫn đảm bảo đủ lực lượng thực hiện kiểm soát tốt việc người dân ra vào TP", thượng tá Bình nhấn mạnh.

Theo thượng tá Bình, tại 12 chốt kiểm soát dịch Covid-19 khu vực cửa ngõ TP chủ yếu là nhắc nhở người dân ở nhà, không ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết.

Theo đó, PC08 đã được Ban giám đốc Công an TP.HCM phân công nhiệm vụ làm trưởng 12 chốt ở các cửa ngõ ra vào TP nói trên. Người dân khi qua 12 chốt này cần mang theo: giấy tờ tùy thân, giấy tờ liên quan đến phương tiện, giấy xác nhận công tác, thẻ cán bộ, viên chức, công chức, thẻ nhân viên, yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Đặc biệt, người dân phải khai báo điện tử khi ra khỏi nhà và tại trạm kiểm soát, cũng như tuân thủ nguyên tắc 5K. Riêng đối với các chốt thuộc địa bàn các quận, huyện, thượng tá Bình nhấn mạnh, trong công văn số 2279 "Về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ " của UBND TP.HCM, đã thể hiện giao các chốt này cho Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và các quận/huyện chịu trách nhiệm.

Cũng trong chiều 13.7, một lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết, hiện các chốt kiểm soát người dân ra đường không lý do của các quận, huyện đã được gỡ bỏ, chỉ để lại 12 chốt kiểm soát dịch Covid-19 khu vực cửa ngõ TP do PC08 phụ trách, riêng các chốt kiểm soát của quận, huyện thì quận huyện phụ trách.

Trước đó, từ 0 giờ ngày 9.7, TP.HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 . Theo đó, người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết. Các quận, huyện lập nhiều chốt kiểm soát trên đường để kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy xác nhận đi lại của người dân khi qua các chốt.